Вийшов перший номер католицького онлайн-журналу «Verbum».

«Verbum» – це католицький онлайн-журнал, один із проектів Інституту святого Томи Аквінського, працівники й вихованці якого вирішили запропонувати нову платформу для того, щоб говорити про довколишню реальність із перспективи віри. Про це повідомляє Католицький Медіа-центр.

Творці журналу «Verbum» надихаються прагненням не тільки описувати, а й формувати релігійність ХХІ століття – свідому, зрілу, духовно поглиблену, відкриту до зустрічі з довколишнім світом і соціально заангажовану. Таку релігійність, яка ґрунтована на тисячолітній традиції Церкви й готова до зустрічі з сучасністю.

Перший номер журналу присвячений читанню – тому, що і як ми читаємо, як змінюється читання у зв’язку з переходом до інших носіїв, як його зміст і форма впливають на наші думки й життя загалом.

Окрім сьогоднішніх поглядів на читання від Тараса Лютого, Романа Веретельника й Галини Глодзь, читачам випуску запропоноване також есе американської письменниці Фланнері О’Коннор «Католицькі романісти і їхні читачі», яке анітрохи не втратило актуальності з 1964 року, коли вперше вийшло друком.