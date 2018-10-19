Глава УГКЦ закликав переосмислити екуменічний діалог православних і католиків

Після розриву стосунків Москви і Константинополя глава УГКЦ закликає переосмислити екуменічний діалог православних і католиків.

Cхеми екуменічного діалогу, що існували з часів холодної війни, за яких привілейованим співрозмовником вважалася Православна Церква Московського Патріархату, після розриву її стосунків з Константинополем слід переосмислити, вважає верховний архієпископ УГКЦ Святослав, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УГКЦ.

«Досі екуменічний діалог між Католицькою Церквою та православним світом сприймався крізь призму політики «Остполітік» та через стосунки Москви і Ватикану. Тепер потрібно переосмислити не лише спосіб ведення цього діалогу, а й оновити саму концепцію екуменічного діалогу з урахуванням того, що є інші представники православ'я», — заявив глава УГКЦ в інтерв’ю англомовному виданню ватиканських подій «CRUX» 17 жовтня.

«Ми, католики, часто проектували на православний світ суто католицьку церковну модель. Не існує єдиного православ'я на зразок однієї Католицької Церкви. Існують локальні Православні Церкви. Вважати одну з цих Церков ексклюзивним представником православного світу є великою помилкою. Я думаю, що той, кого дійсно можна вважати першим серед Православних Церков, згідно з православними канонами, є Константинопольський Патріарх, тому що він є першим серед рівних», — наголосив глава УГКЦ.

При цьому він зазначив, що рішення Константинополя започаткує новий період в історії Вселенської Церкви. «Він буде нелегким, але цікавим і, безумовно, натхненним Святим Духом», — додав він.