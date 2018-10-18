Папа Римський вказав на необхідності конкретних дій, щоб побороти голод у світі

З нагоди Всесвітнього дня продовольства, що відзначався 16 жовтня, Папа Римський вказав на необхідності нагальних і конкретних дій для того, аби побороти голод у світі.

Як повідомляє Радіо Ватикану, цій темі Папа присвятив своє послання, звернене до Генерального директора Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Жозе Ґраціяно-да-Сілва.

Папа Римський зазначив, що відзначення Всесвітнього дня продовольства покликане привернути увагу до потреб, тривог та надій мільйонів осіб, які не мають щоденного хліба.

«Бідні чекають від нас ефективної допомоги, яка б підвела їх із знесилення», – наголошує у своєму посланні Папа, зазначаючи, що недостатньо лише мати добрі наміри, проводити конференції і писати статті.

«В цьому ХХІ столітті, – наголошує він, – позначеному неабиякими досягненнями у сфері технології, науки, комунікацій та інфраструктури, ми повинні червоніти від сорому через те, що не досягли таких самих успіхів у людяності й солідарності, які б дозволили задовільнити основні потреби найзнедоленіших».

Тому потрібно переходити до конкретних дій для того, щоб повністю зникло лихо голоду. Боротьба з голодом, за словами Папи Римського, вимагає щедрого фінансування, подолання торгівельних бар’єрів, і, насамперед, відповіді на кліматичні зміни, економічні кризи і воєнні конфлікти.