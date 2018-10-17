Папа Римський закликав віруючих молитися про монахів

Всесвітня мережа молитви Папи Римського опублікувала в цьому місяці друге відеозвернення, в якому він прокоментував свої молитовні прохання на жовтень: про людей, які присвятили себе Богові.

Як повідомляє Радіо Ватикану, Папа закликає вірних молитися, щоб «присвячені Богу люди знову знайшли свій місіонерський запал і перебували серед бідних і знедолених, поряд з тими, у кого немає голосу».

За даними Папського щорічника, у 2017 році в світі налічувалося 188.229 католицьких ченців і 670.320 черниць.