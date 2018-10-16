Папа Римський обговорив із Президентом Польщі внесок країни в проект європейської інтеграції

Папа Римський 15 жовтня прийняв на приватній аудієнції у Ватикані Президента Республіки Польщі Анджея Дуду з нагоди 40-річчя обрання на Апостольський Престол святого Папи Івана Павла II.

Як повідомляє Радіо Ватикану, у ході дружньої бесіди, «було підтверджено значення християнських цінностей в історії країни, особливо у формуванні її культурної та релігійної самобутності».

У центрі обговорення були теми просування сім'ї та гостинності, а також вклад Польщі в проект європейської інтеграції. Були порушені деякі питання міжнародного характеру: конфлікт в Україні, ситуація на Близькому Сході, феномен міграції та захист навколишнього середовища в перспективі 24-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, яка пройде в Катовіце в грудні.

Також польський Президент зустрівся з ватиканським кардиналом держсекретарем П'єтро Пароліном і заступником секретаря зв'язків із державами монс. Антуаном Каміллері.