Папа Римський нагадав, що релігії мають «будувати мости»

Папа Римський звернувся до учасників Міжнародної зустрічі «Мости миру», яка відбувається в Болоньї (Італія) з ініціативи мирянського руху «Спільнота святого Еґідія».

У посланні до болонського архиєпископа Маттео Дзуппі та представників християнських Церков і спільнот та інших світових релігій, що зібрались в італійському місті Болоньї на триденний міжнародний форму «Мости миру – релігій й культури в діалозі», Папа Римський наголосив на необхідності невтомно молитись за мир, зцілювати рани минулого, бути творцями миру, пам’ятаючи, що легше будувати мости, ніж споруджувати стіни, повідомляє Радіо Ватикану.

Щорічна зустріч, організована рухом «Спільнота святого Еґідія», покликана сприяти духові співпраці й дружби між віруючими різних віросповідань, йде слідами історичної Міжрелігійної зустрічі в Ассісі, що відбулась 1986 року.

Папа підкреслив, що потрібно спільно «зцілювати історичні рани», а релігії повинні «будувати мости» в Боже ім’я.