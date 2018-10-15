Папа Римський обговорив з Президентом Чилі захист прав неповнолітніх

Папа Римський прийняв на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикану чилійського Президента Себастьяна Піньєру Еченіке.

Як повідомляє Радіо Ватикану, під час дружньої бесіди сторони обговорили ситуацію в цій латиноамериканській країні, зокрема, зусилля щодо захисту життя та зловживання неповнолітніми: було підтверджено загальне зобов'язання боротися і запобігати цим злочинам та їх приховуванню. У ході бесіди були також порушені деякі питання міжнародного та регіонального інтересу, насамперед прийом іноземних мігрантів.

Чилійський Президент також зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Паролином і секретарем зв'язків з державами монс. Підлогою Річардом Галлахером.