Папа Римський обговорив з Президентом Чилі захист прав неповнолітніх
10:43, 15 жовтня 2018Католицизм
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Папа Римський на зустрічі з Президентом Республіки Чилі / vaticannews.va
Папа Римський прийняв на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикану чилійського Президента Себастьяна Піньєру Еченіке.
Як повідомляє Радіо Ватикану, під час дружньої бесіди сторони обговорили ситуацію в цій латиноамериканській країні, зокрема, зусилля щодо захисту життя та зловживання неповнолітніми: було підтверджено загальне зобов'язання боротися і запобігати цим злочинам та їх приховуванню. У ході бесіди були також порушені деякі питання міжнародного та регіонального інтересу, насамперед прийом іноземних мігрантів.
Чилійський Президент також зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Паролином і секретарем зв'язків з державами монс. Підлогою Річардом Галлахером.
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