Ватикан канонізував Папу Римського Павла VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, та ще шістьох блаженних Римо-Католицької Церкви.

У неділю, 14 жовтня, Папа Римський Франциск очолив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу, під час якої зарахував до лику святих сімох блаженних, повідомляють "Новини Ватикану".

Серед канонізованих – Папа Павло VI, архієпископ Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, італійські священики Франческо Спінеллі і Вінченцо Романо, німецька черниця Марія Катеріна Каспер, іспанська черниця Насарія Марч Меса, а також католицький святий Нунціо Сулпріціо.

Папа Павло VI (Джованні Баттіста Монтіні), народився в Кончезіо на півночі Італії 26 вересня 1897 року. Отримав пресвітерські свячення як дієцезальний священик 29 травня 1920 року. У 1937 році призначений Заступником Державного Секретаріату. Під час другої світової війни надавав підтримку переслідуваним, зокрема, євреям, займався розшуками пропалих безвісті. Був також Державним Про-Секретарем із загальних справ, а 1954 року призначений Міланським Архиєпископом. Особливу увагу присвячував дбанню про відкинутих за борт суспільного життя. Святий Іван ХХІІІ 1958 року ввів його до Колегії Кардиналів, а 21 червня 1963 року обраний Наступником святого Петра, взявши ім’я Павло VI. Серед численних ініціатив його понтифікату – продовження і завершення Другого Ватиканського Собору та впроваджування в життя його постанов, Апостольські подорожі, розвиток екуменічного та міжрелігійного діалогу. Написав 7 енциклік та чимало Апостольських напоумлень. Після короткої недуги відійшов до вічності 6 серпня 1978 року. Папа Франциск проголосив його блаженним 2014 року.