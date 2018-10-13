У Римі відзначають День катакомб, присвячений першим християнським спільнотам міста

Для сприяння ознайомленню з цінною спадщиною віри та культури, якою є катакомби, Папська Комісія сакральної археології організовує День катакомб.

«З темряви на світло». Під таким гаслом у суботу, 13 жовтня у Римі відбувається відзначення першого Дня катакомб. Про це повідомляє Vatican News.

Його метою є "сприяти відкриванню спадщини невимовної цінності та краси, що дає унікальну можливість доторкнутися до досвіду життя та віри перших християнських спільнот Вічного Міста та сягнути до джерел культури й мистецтва Заходу".

У прес-релізі організатора, яким є Папська Комісія сакральної археології, зазначається, що йдеться про маловідому спадщину, яку повинні наново відкрити та оцінити самі ж римляни, чимало з яких ніколи не бували в катакомбах. Відвідини катакомб - це також чудовий досвід для туристів і паломників. Адже небагато існує таких місць, які дають можливість безпосереднього контакту з пам’яттю про перших мучеників, зі звичаями та традиціями першої християнської спільноти Рима, з першими мистецькими творами, натхненими християнською вірою.