У Патріаршому соборі УГКЦ відбувся концерт, присвячений святу Покрови та Дню захисника України

У четвер, 11 жовтня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ відбувся концерт «Під Покровою твоєю, Богородице», присвячений святу Покрови та Дню захисника України.

У програмі прозвучали твори Леонтовича, Баха, Чайковського, Бетховена та інших композиторів, повідомляє "Католицький оглядач".

«Ми невипадково назвали цей концерт святом музики, бо це дійсно грандіозний захід, де залучені майже всі творчі колективи факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського (а це приблизно 400 учасників) та солісти викладачі і студенти», – йдеться у повідомленні організаторів.

Зокрема у заході взяли участь Колективи факультету мистецтв імені Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова; хор «Дзвін» – керівник Галина Савчук, хор «Червона калина» – керівник Аліса Литвак, хор іноземних студентів «Гармонія Сходу» – керівник Інна Коваленко, хор «Регент» – керівник Дмитро Болгарський, капела «Red Sound» – керівник Вікторія Касьянова, камерний оркестр – керівник Василь Федоришин. Окрім цього під час вечору виступили солісти; Лю Тао(тенор, Китай), Ван Їнань(сопрано, Китай), Арусяк Хекімян (скрипка, Вірменія), Єлизавета Григорьєва(скрипка, Україна), Ван Кань(скрипка, Китай Гонконг), Олександр Гурець (тенор, Україна) Сергій Магера (бас, Україна), Ріта Казарян(сопрано, Грузія), та диригенти: Володимир Ткачук (Україна) та Ріта Казарян (Грузія).