Папа Римський розповів, якою є суть диявола

Суттю диявола є нищити, або безпосередньо, шляхом вад і війн, або стараючись це зробити «ввічливо», спонукаючи жити «згідно з духом світу».

Про це, коментуючи євангельську розповідь про вигнання біса, сказав Папа Римський, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа підкреслив, що «суттю диявола є знищення», його, так би мовити, покликання полягає в тому, щоб «руйнувати Боже діло».

«Ми є християнами, ходимо на Святу Месу, молимося… Здається, що все в порядку. Так, маємо власні обмеження, “грішки”, але все здається в порядку. І він вдає “ввічливого”: приходить, роздивляється, шукає гарну тріщинку, стукає в двері. “Чи можна ввійти” – та дзвонить. Й оці ввічливі демони є гіршими від перших, бо ти навіть не помітиш, як вони вже у твоєму домі. Йдеться про дух світу», – зазначив Папа Римський, додаючи, що таким чином злий дух веде нас на стежку посередності.

Папа Римський застеріг від небезпеки «духовної посередності», яка псує нас зсередини.

«Часто, – сказав він, – запитую себе: що є гіршим в житті людини? Чіткий гріх чи життя в дусі світу, по-світськи?..».