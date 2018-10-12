Автомобіль Fiat Tipo, на якому їздив у Литві Папа Римський, подарували монахиням

Автомобіль Fiat Tipo, на якому їздив у Литві Папа Римський, подарований Конгрегації сестер-місіонерок любові (Сестер матері Терези).

Як повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на представників компанії Autobrava, сестрам переданий один із шести автомобілів, на яких понтифік подорожував по балтійським країнам, інші п'ять будуть продані.

Як зазначає агентство "LETA", використовувані понтифіком транспортні засоби відправляються на благодійність або продаються на аукціонах.

За словами монахині Марії, сестри проводять свій час, надаючи допомогу бідним - вони постійно їх відвідують, деякі супроводжують їх у лікарні, а поїздки здійснюються на громадському транспорті.

Базова вартість автомобіля Fiat Tipo близько 13 тисяч євро. Папа Римський перебував у Литві з офіційним візитом з 22 по 23 вересня.