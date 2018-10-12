Синод єпископів РКЦ наголосив на необхідності виховувати в молоді внутрішню свободу

У Ватикані 11 жовтня відбулася Дев'ята загальна конгрегація Синоду єпископів на тему «Молодь, віра та розпізнавання покликання».

Як повідомляє Радіо Ватикану, учасники Синоду наголосили на необхідності виховувати у молодих людей внутрішню свободу, щоб не бути жертвами маніпуляцій. Поряд зі свободою слід усвідомити відповідальність за прийняття довгострокових рішень. Щоб молодь побачила, як прекрасно йти за Христом, потрібні радісні, згуртовані громади, які живуть у простоті й бідності.

Також Синод засудив сприяння нелегальній імміграції та торгівлі людьми. Церква має стимулювати найбільш розвинені країни інвестувати в ті, де молодь не має можливості робити внесок у розвиток і змушена емігрувати.

Знову була порушена тема зловживань малолітніми: молоді люди чекають від Церкви, що вона поставить жертв у центр своєї діяльності, а стосовно єпископів будуть прийняті жорсткі заходи.