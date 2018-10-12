В УГКЦ створили інтерактивні християнські ігри для дітей
08:18, 12 жовтня 2018Католицизм
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В УГКЦ створили інтерактивні християнські ігри для дітей / dyvensvit.org
Тепер розказати про Бога дітям буде просто і цікаво адже побачили світ інтерактивні ігри для дітей.
Завдяки Катехитичній комісії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ створено чотири інтерактивних гри: «Створення світу», «Ноїв ковчег», «Мойсей і 10 Заповідей», «Різдво Христове» (вікова категорія: 3–10 років). Про це повідомляє "Католицький оглядач".
Діти пізнаватимуть Святе Письмо та християнські правди у цікавий та доступний для них спосіб.
Додатки можна завантажити через Google market за посиланнями:
Гра «Мойсей і 10 Заповідей»
Гра «Створення світу»
Гра «Ноїв ковчег»
Гра «Різдво Христове»
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