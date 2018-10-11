На початку листопада у Ватикані відбудеться міжнародна конференція про право доступу до питної води.

Ватиканська Дикастерія сприяння цілісному розвиткові людини, у співпраці з Посольствами Італії, Монако Франції та США при Святому Престолі, організовує міжнародну конференцію на тему: «Управління спільним благом: доступ до питної води для всіх». Захід відбудеться 8 листопада у Папському Урбаніанському Університеті, повідомляє Vatican News.

У повідомленні для преси зазначається, що метою зустрічі є наново ствердити абсолютну та невідкладну необхідність загальних зусиль на користь того, щоб гарантувати всім доступ до питної води та висловити турботу Церкви про тих, які виключені із користування цим фундаментальним благом для життя та супровідними послугами, пов’язаними з ним.

Як наголошував Святіший Отець у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня молитви в наміренні дбання про створіння 2018 року, «доступ до безпечної питної води є суттєвим, фундаментальним і загальним людським правом».

Міждисциплінарний підхід залучить представників церковних і нецерковних інституцій, експертів з наук, що стосуються довкілля, представників академічного світу, міжнародних організацій та великих релігій. Свідчення з країн, які найбільше потерпають від нестачі питної води, вкажуть на важливість усвідомлення відповідальності всіма залученими в цю сферу та необхідність координування на місцевому та національному рівнях. Тема обговорюватиметься також і з точки зору міжнародного права, забруднення довкілля та наслідків у сфері охорони здоров’я.