У США відбулась конференція церковного співу УГКЦ

У Пармі (штат Огайо, США) відбулася перша щорічна конференція церковного співу УГКЦ («UGCCSingCon») для співців, регентів хорів, духовенства та всіх тих, хто зацікавлений церковним співом при храмі Покрови Пресвятої Богородиці та кафедральному соборі святого Йосафата.

Мета конференції – підвищити якість церковного співу в УГКЦ в англомовному світі, повідомляється на офіційному сайті УГКЦ.

Упродовж двох днів дяки, регенти хорів мали нагоду повчитися церковної традиції, а також зустрітися, спілкуватися, створювати мережі, обмінюватися ресурсами, обговорювати різноманітні питання та молитися разом.

Загалом у заході взяло участь понад сто осіб, віком від 10 до 75 років, які представляли парафії з усіх куточків Канади та США та майже кожну єпархію УГКЦ у Північній Америці. Захід привернув велику увагу серед молоді.

Ключовим результатом конференції стало те, що Патріарша літургійна комісія матиме краще розуміння потреб та викликів, з якими зіштовхуються дяки, регенти хорів та співаки УГКЦ в Північній Америці в реалізації свого покликання.

На форумі було представлено різні точки зору стосовно церковного співу в УГКЦ: єпископа, священиків, дяків та мирян.

Організатори планують провести наступну зустріч у 2019 році.