Папа Римський заявив, що робити аборт - теж, що й найняти кілера
12:57, 11 жовтня 2018Католицизм
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Папа Римський / guardian.ge
Папа Римський порівняв аборти з «найманням кілера».
Під час виступу на площі Святого Петра у Ватикані він засудив «придушення людського життя в утробі матері в ім’я захисту інших прав», повідомляє «Радіо Свобода».
«Я запитую вас: Чи правильно забирати людське життя, щоб вирішити проблему? Що ви думаєте? Чи правильно це?», – поцікавився Папа Римський.
Після того, як у натовпі вигукнули негативну відповідь, Папа продовжив: «Чи правильно наймати кілера, щоб вирішити проблему? Ви не можете, це неправильно вбивати людську істоту, якою б маленькою вона не була, щоб вирішити проблему».
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