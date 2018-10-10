В Італії вийде в світ книга Глави УГКЦ “Скажи мені правду. Діалоги про сенс життя”

“Скажи мені правду. Діалоги про сенс життя” (“Dimmi la verità. Dialoghi sul senso della vita”), - назва книги Блаженнішого Святослава, що незабаром буде надрукована в Італії.

Професор Папського лютеранського університету Павло Асолан на сторінках видання спілкується з Главою УГКЦ на різні теми філософсько-богословського характеру, торкається актуальних питань з життя УГКЦ та Вселенської Церкви. Передмову до видання написав кардинал Крістоф Шенборн, Архієпископ Відня, повідомляє "Католицький оглядач".

“Відвага вже самої назви книги – Скажи мені Правду. Діалог про сенс життя, - ставить в цунтрі уваги тему, яка спричинила її появу: роздуми про істину між молодим італійським священиком та найвищим католицьким єрархом Східної Європи. Діалог розпочинається від фундаментального екзистенційного запитання людини: що таке правда? Це запитання, здається, стало навіть для самої Церкви таким незручним, що виникає бажання уникнути його. Від цього страждає гідність та свобода людської особи, які є основою її буття. На ключові теми, які допомагають зрозуміти сенс людського життя, Верховний Архиєпископ УГКЦ Святослав Шевчук дає чіткі, часто навіть несподівані відповіді у розмові із своїм співрозмовником”, - пише у передмові до книги австрійський кардинал Крістоф Шенборн.

Книга виходить у світ італійською мовою, однак планується переклад на інші іноземні мови. Цільовою аудиторією видання є іноземний читач, для якого українська духовна спадщина є маловідомою.

Перша презентація книги відбудеться у Ватикані 25 жовтня.