Папа Римський закликав священиків не боятися «забруднити руки», допомагаючи віруючим

Допомагаючи ближнім, пастирі Церкви та миряни не мають боятися «забруднити руки»; подібно до Іісуса, вони покликані «платити за інших».

Про це сказав Папа Римський, повідомляє Радіо Ватикану.

Коментуючи євангельську притчу про Доброго самарянина, Папа розмірковував над історією жорстокості та байдужості, прихованою під маскою благочестивих обов'язків.

Звертаючись до віруючих, він підкреслив, що одне лише дотримання церковних приписів не робить із нас, християн, справжніх свідків, здатних дивуватися «Божим сюрпризам».

"Кожен із нас, зазначив Папа, - поранений чоловік з притчі, а Добрим самарянином є Іісус. Господь зцілює наші рани, піклується і платить за нас сповна, Він просить Свою Церкву: «Доглянь за ним, а коли Я повернуся, то сплачу всі додаткові витрати». У цьому уривку укладено все Євангеліє", - підкреслив Папа.