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Кім Чен Ин запросив Папу Римського до столиці КНДР

15:54, 09 жовтня 2018
Католицизм
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Кім Чен Ин / ua.korrespondent.net

Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на Reuters.

Зокрема, зазначено, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін передасть запрошення Папі Римському в ході майбутньої зустрічі наступного тижня.

"Кім Чен Ин запросив Папу Франциска відвідати Пхеньян, щоб підкреслити мирні зусилля на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що КНДР і Ватикан наразі не мають офіційних дипломатичних відносин.

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