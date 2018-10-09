Кім Чен Ин запросив Папу Римського до столиці КНДР
15:54, 09 жовтня 2018Католицизм
4149 0
Кім Чен Ин / ua.korrespondent.net
Кім Чен Ин запросив Папу Римського відвідати Пхеньян, щоб підкреслити мирні зусилля на Корейському півострові.
Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на Reuters.
Зокрема, зазначено, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін передасть запрошення Папі Римському в ході майбутньої зустрічі наступного тижня.
"Кім Чен Ин запросив Папу Франциска відвідати Пхеньян, щоб підкреслити мирні зусилля на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що КНДР і Ватикан наразі не мають офіційних дипломатичних відносин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter