Кім Чен Ин запросив Папу Римського до столиці КНДР

Кім Чен Ин запросив Папу Римського відвідати Пхеньян, щоб підкреслити мирні зусилля на Корейському півострові.

Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на Reuters.

Зокрема, зазначено, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін передасть запрошення Папі Римському в ході майбутньої зустрічі наступного тижня.

"Кім Чен Ин запросив Папу Франциска відвідати Пхеньян, щоб підкреслити мирні зусилля на Корейському півострові", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що КНДР і Ватикан наразі не мають офіційних дипломатичних відносин.