Папа Римський звинуватив Сатану в сексуальних насильствах, які відбуваються в РКЦ

Диявол живий і здоровий, і працює понаднормово, щоб зруйнувати Римо-Католицьку Церкву, заявив Папа Римський.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Так, він переконаний, що саме Сатана стоїть за сексуальним насильством, а також розбіжностями, які розколюють Церкву. Папа попросив католиків по всьому світу кожен тиждень присвячувати окрему молитву тому, щоб побороти Сатану.

"Церква має врятуватися від нападів злого, великого винуватця, і разом з цим глибше усвідомлювати свою провину, помилки та зловживання, здійснені в сьогоденні, і в минулому", - сказав Папа Римський.

"Ми не повинні думати про Диявола як про міф, образ, символ, фігуру мови або ідею. Ця помилка привела нас до того, що ми втратили пильність, стали безпечними і більш вразливими", - писав він.