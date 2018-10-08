У Львові відбулася традиційна загальноміська молитовна хода УГКЦ

У неділю, 7 жовтня, у Львові відбулася традиційна загальноміська Вервиця УГКЦ вулицями міста.

Цьогоріч вона має назву «Сила Слабкості», адже нинішня спільна молитва у особливий спосіб присвячена людям із особливими потребами, повідомляє "Католицький оглядач" з посиланням на сайт УГКЦ.

Молитовна хода була присвячена 10-літтю спільноти Лярш в Україні, тож особливу участь у її організації взяли спільноти «Лярш-Ковчег», «Віра і Світло», «Емаус», «Джерело», «Карітас» та інші спільноти, що працюють із людьми з особливими потребами.

Багатолюдний похід вирушив за звичним шляхом – від храму святого Архістратига Михаїла (вул. Винниченка), і, пройшовши молитовними зупинками центром міста, завершився на площі святого Юра.

Участь у ході взяли численне духовенство, монашество та вірні.

Завершилася Вервиця перед пам’ятником Праведному Митрополиту Андрею молитовними стихирами та молитвою до Пресвятої Богородиці.

Після Архієрейського благословення всі присутні разом помолилися за чесні вибори та за мир в Україні.