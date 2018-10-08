Папа Римський розповів, що допомагає зберегти шлюб

Папа Римський нагадав, що шлюб допомагає зберегти «взаємна жертовна любов, підтримувана Христовою благодаттю», якщо ж у подружжя переважають особисті інтереси, то шлюб розпадається.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Церква не засуджує, вона покликана «повертати до Бога поранені або втрачені серця» тих, хто переживає «досвід зруйнованих відносин», - підкреслив Папа Римський.

«У початковому задумі Творця не було такого чоловіка, який, одружившись з жінкою, міг би відкинути її, якщо все піде не так. Немає: чоловік і жінка покликані пізнавати один одного, доповнювати один одного, допомагати один одному у шлюбі. [...] Те, що дозволяє подружжю залишатися єдиними у шлюбі, - це взаємна жертовна любов, підтримувана благодаттю Христа. Якщо ж у подружжя переважають індивідуальні інтереси, їхнє власне задоволення, то їх союз не зможе вистояти», - сказав Глава РКЦ.

Папа Римський нагадав, що «Бог може зцілити поранених через любов, милосердя і прощення. Тому в таких ситуаціях Церква не має реагувати негайно й однозначно засудженням. Навпаки, перед обличчям стількох болісних подружніх невдач вона відчуває своє покликання бути присутністю любові, милосердя та розуміння, щоб повернути Богу поранені та втрачені серця».