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Папа Римський розповів, що допомагає зберегти шлюб

14:07, 08 жовтня 2018
Католицизм
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7 жовтня, віруючі на площі Святого Петра / ANSA

Папа Римський нагадав, що шлюб допомагає зберегти «взаємна жертовна любов, підтримувана Христовою благодаттю», якщо ж у подружжя переважають особисті інтереси, то шлюб розпадається.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Церква не засуджує, вона покликана «повертати до Бога поранені або втрачені серця» тих, хто переживає «досвід зруйнованих відносин», - підкреслив Папа Римський.

«У початковому задумі Творця не було такого чоловіка, який, одружившись з жінкою, міг би відкинути її, якщо все піде не так. Немає: чоловік і жінка покликані пізнавати один одного, доповнювати один одного, допомагати один одному у шлюбі. [...] Те, що дозволяє подружжю залишатися єдиними у шлюбі, - це взаємна жертовна любов, підтримувана благодаттю Христа. Якщо ж у подружжя переважають індивідуальні інтереси, їхнє власне задоволення, то їх союз не зможе вистояти», - сказав Глава РКЦ.

Папа Римський нагадав, що «Бог може зцілити поранених через любов, милосердя і прощення. Тому в таких ситуаціях Церква не має реагувати негайно й однозначно засудженням. Навпаки, перед обличчям стількох болісних подружніх невдач вона відчуває своє покликання бути присутністю любові, милосердя та розуміння, щоб повернути Богу поранені та втрачені серця».

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