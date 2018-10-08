Оприлюднено відомості про молодих католиків-місіонерів, які загинули за Євангеліє

З нагоди Синоду єпископів на тему молоді інформаційне агентство «Fides» оприлюднило спеціальне досьє про молодих католиків, які віддали життя заради Євангелія, починаючи з 2000 року.

Документ приводить біографії та обставини загибелі молодих священиків, ченців і мирян: вони служили хворим, безпритульним дітям і маленьким католицьким громадам на периферіях, організовували молодіжні ораторії посеред війни, свідчили скромним життям про Благу Вість, повідомляє Vatican News.

Ці молоді християни наших днів, говориться у звіті, схожі на своїх однолітків: у багатьох була вища освіта, вони займалися музикою і танцями, користувалися соціальними мережами; вони були духовно і культурно підготовленими, щоб увійти в нові місіонерські реалії. Не будучи людьми наївними, вони добре знали про небезпеку тих місць, у яких хотіли залишитися на час або на все життя.