Завтра у Львові перекриють рух через молитовну ходу УГКЦ

Завтра, 7 жовтня, у Львові відбудеться традиційна загальноміська Вервиця УГКЦ, тому дороги у центральній частині міста будуть перекривати.

Молитовна хода розпочнеться о 15.00 годині біля храму Архистратига Михаїла, повідомляє "Львівська газета".

У молитовній ході передбачено п’ять зупинок:

- Церква Успіння Пресвятої Богородиці( вул. Руська, 7)

- Львівська АрхікатедраУспіння Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна, 1)

- Гарнізонний храм св. апп. Петра і Павла(зупинка пр. Свободи)

- Пам’ятник Св. Юрію Змієборцю (вул. Листопадового Чину)

- Клінічна лікарня Львівської залізниці (вул. Листопадового Чину)

Завершиться хода на площі святого Юра перед пам’ятником Митрополиту Андрею Шептицькому. Рух транспорту перекриватимуть ситуативно – залежно від місця перебування мирян. Обмеження у русі біля кожної зупинки триватиме до 10 хвилин. Супроводжуватиме молитовну ходу патрульна поліція міста.