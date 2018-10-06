Папа Римський та отці Синоду єпископів зустрінуться з католицькою молоддю у Ватикані

У рамки Синоду Єпископів про молодь, що триває у Ватикані до 28 жовтня, включена особлива зустріч з молодими людьми, яка відбудеться 6 жовтня в залі Павла VI у Ватикані.

У березні Папа Франциск мав зустріч з молоддю, зібраною у Ватикані на передсинодальній зустрічі. Тепер він прагне зустрітись з молодими людьми разом з усіма Отцями Синоду, щоб вислухати їх та їхні пропозиції, щоб використати їх у приготування Підсумкового документу Синоду. Про це повідомляє Vatican News.

Святкова зустріч з молоддю розпочнеться о 17.00 за римським часом у залі імені Папи Павла VI у Ватикані. Гасло зустрічі: «Ми – унікальні, солідарні, креативні». Її організувала Конгрегація католицького виховання. Прозвучать численні свідчення юнаків і дівчат, перемежовані музичними та хореографічними моментами, заторкуючи три теми, які особливо дорогі молоді: шукання власної ідентичності, стосунки і життя, як служіння й дарування. До юнаків і дівчат звернеться Папи Франциск.