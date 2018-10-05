У Патріаршому соборі УГКЦ встановлять іконостас за 1 млн 326 тисяч доларів

Нещодавно у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві було презентовано роздатковий матеріал, у якому показані візуалізація, опис та кошторис майбутнього іконостасу.

Про це повідомляє Прес-служба Патріаршого Собору.

Як ідеться у матеріалі, концепція оздоблення внутрішнього простору храму передбачає домінування білого кольору, що символічно відтворює неземне світло найважливішої Євангельської події, якій він присвячений – Світло Воскресіння Христового: «Ікони, вітражі, та мозаїчні панно втілюватимуть найсучасніші течії українського сакрального мистецтва. Адже Патріарший Собор – це сучасна споруда, що промовляє до людини третього тисячоліття», – йдеться у тексті.

Авторами проекту майбутнього іконостасу Патріаршого Собору є Орест Дзиндра та Олег Ляхович (кам’яна пластика), Зеновій Менших та Андрій Ярема (дерев’яна пластика), та Богдан і Данило Турецькі (автори ікон).

Також оприлюднили кошторис робіт, у результаті яких буде встановлений іконостас. Загальна вартість його становитиме 1 326 000 $, у що включено вартість ікон, каменю, дерева, позолоти та роботи.