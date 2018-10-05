У Кракові відзначили 210-ту річницю заснування парафії УГКЦ

У Кракові святковим концертом відзначили 210-у річницю заснування та 60-у річницю відновлення Української греко-католицької церкви Воздвиження Чесного Хреста.

Про це повідомляє прес-служба Генерального консульства України в Кракові.

"Після закінчення літургії відбувся святковий концерт у виконанні церковного хору", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в дипустанові, урочисту літургію відправив настоятель цієї церкви Петро Павлище та митрополит УГКЦ Євген Попович.

Участь у заході, який відбувся 29 вересня, взяли представники української громади та співробітники Генерального консульства України в Кракові.