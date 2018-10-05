Папа Римський надіслав $100 тисяч доларів постраждалим від землетрусу й цунамі в Індонезії

Через Дикастерію служіння цілісному розвиткові людини Папа Римський надіслав 100 тисяч доларів постраждалим внаслідок катаклізму в Індонезії.

Серія руйнівних землетрусів 28 вересня а після них – цунамі, забрали життя понад 1400 мешканців індонезійського острова Сулавесі, тисячі людей поранено, а коло 70 тисяч були змушені залишити свої домівки, повідомляє Радіо Ватикану.

Ситуацію мешканців острова погіршило виверження вулкану Супотан, що розпочалось 3 жовтня, викидаючи стовп попелу заввишки 6 кілометрів. У країн не вистачає обладнання та засобів для допомоги постраждалим.

Фінансова допомога Папи в сумі 100 тисяч доларів супроводжує молитовну близькість Папи до індонезійського народу, і є частиною внеску Католицької Церкви, що надходить через Єпископські Конференції різних країн та численні добродійні організації та установи.

«Молюся за загиблих, яких, на жаль, багато, за поранених і за тих, які втратили домівки та працю. Нехай же Господь їх утішить та підтримає зусилля тих, які надають їм допомогу», – сказав Папа Римський.