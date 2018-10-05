На Львівщині під час ремонту храму УГКЦ знайшли дерев'яні фігури архієреїв XVIII-XIX ст

Нещодавно під час ремонту даху церкви святого Миколая УГКЦ у Радехові майстри виявили чотири сакральні предмети – три дерев’яні скульптури і монстранцію (посудину для зберігання Святих тайн).

Як повідомляє "Радіо Свобода", майстри ремонтували піддашшя над хорами і невеликий шматок дерев’яної стелі обвалився. Коли заглянули, то виявили дві дерев’яні скульптури до півметра заввишки. Із вирізьбленого одягу на фігурах зрозуміло, що зображені архієреї, а також є митра з хрестом. Знайшли на хорах і дерев’яну фігуру розп’яття Іісуса Христа, і монстранцію з металу (дорогоцінна посудина, яка використовується для збереження Святих тайн) і її священики виносили під час богослужіння. На ній є маркування «CD», а це відомий і давній у світі німецький виробник.

Сакральні предмети віднайдені у церкві святого Миколая, яка збудована на місці старої. Попередній храм був збудований у XVIIІ столітті.

Є кілька версій щодо віднайдених сакральних предметів. У Радехові до 1945 року діяв римо-католицьких костел, збудований у середині XVIII століття. Комуністична влада передала релігійну споруду у 1945 році військовій частині, а у 1972 році храм підірвали і знесли. На його місці збудували поліклініку. За розповідями літніх мешканців, у роки німецької окупації багато поляків виїхали у Польщу, покинули місто і римо-католицькі священики, тоді вони вивезли багато цінних сакральних предметів із костелу. Але чимало й залишилось.

Можливо, віднайдені скульптури і монстранція були з костелу і люди, рятуючи церковні речі, принесли їх сховати до українського храму.