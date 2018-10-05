В УГКЦ провели тренінги для священиків щодо протидії гріхові корупції

В рамках реалізації пасторальної програми з протидії гріхові корупції, затвердженої Синодом єпископів Києво-Галицького Архиєпископства УГКЦ, в Одеському та Кримському екзархатах УГКЦ відбувся тренінг для духовенства присвячений розгляду теми корупції та способів її протидії.

На тренінгах були розглянуті різні прояви корупції, а також розглядали завдання і роль душпастирів, зокрема, практичні моменти у душпастирстві стосовно проповідництва, сповідництва, катехитичної та інших видів діяльності. Про це повідомляє Інформаційна служба Центру протидії корупції УГКЦ на своїй сторінці у фейсбук.

Уже проведено понад 15 подібних зустрічей для духовенства, монашества та мирян по всій Україні. Й надалі такі зустрічі проводитимуться в кожній єпархії та екзархаті УГКЦ з метою заохотити усіх до активної позиції не мовчати на гріх корупції і активно протидіяти будь-яким його проявам.

Центр протидії корупції УГКЦ створений відповідно до рішення Синоду Єпископів Києво- Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ і покликаний реалізовувати пасторальну програму з протидії корупції доручено йому відповідальність за втілення Пасторальної програми і представлення думки УГКЦ громадськості.