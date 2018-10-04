Папська Академія представила рекомендації щодо паліативної опіки

«Нова культура паліативної опіки: Біла книга – рекомендації для праці» – таку назву мала прес-конференція, організована наприкінці вересня Папською Академією «За життя», під час якої були представлені рекомендації, опубліковані в «Журналі паліативної медицини» (Journal of Palliative Medicine).

Папська Академія «За життя» представила перший важливий результат міжнародного проекту «Pal-Life», започаткований 2017 року за підтримки Папи Франциска, повідомляє Vatican News.

Ватиканська Дикастерія представила документ, в якому зібрані рекомендації, спрямовані на поширення якіснішої культури паліативного лікування у світі.

За словами Нунціати Коморетто з Академії «За життя», над редагуванням рекомендацій працювали 13 фахівців, що є видатними представниками даної сфери, які розробили глобальну стратегію для різних зацікавлених груп, залучених до розвитку паліативної опіки в усьому світі.

Сьогодні в світі 40 мільйонів людей потребують паліативної опіки й ця цифра зростатиме через старіння населення та тривалість хронічних й інфекційних захворювань. Власне з думкою про цей, часто забутий, прошарок населення Папа Франциск, звертаючись до учасників Генеральної асамблеї Папської Академії «За життя» 5 березня 2015 року, заохотив «фахівців та студентів спеціалізуватися в цьому виді опіки, що має не меншу цінність через те, що “не рятує життя”».

«Закликаю всіх, хто в різний спосіб залучений у сферу паліативної опіки, – наголосив тоді Святіший Отець, – здійснювати цю працю, зберігаючи цілісним дух служіння й пам’ятаючи, що кожне медичне знання тільки тоді є насправді знанням, у його найблагороднішому значенні, якщо воно використовується як допомога для добра людини».

Рекомендації, подані в Білій книзі, звернені до різних ділянок, пов’язаних з опікою людським здоров’ям: наприклад, університетам радять передбачити обов’язкові навчальні курси з паліативної опіки; в рекомендаціях до фармацевтів йдеться про економічно доступні медикаменти; професійні асоціації повинні впливати на політичні рішення на національному й міжнародному рівнях; засоби масової інформації покликані сприяти «культурі свідомості щодо захворювання на його завершальній стадії та ролі паліативної опіки»; а в рекомендаціях, звернених до лікарень, йдеться про створення доступу до основних ліків.