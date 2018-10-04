УГКЦ проведе форум, присвячений пам'яті Блаженнішого Любомира (Гузара)

У Києві 4 листопада, в рамках ІІІ Всеукраїнського з’їзду мирян УГКЦ відбудеться форум «Відкриті двері УГКЦ», який присвячений пам'яті Блаженнішого Любомира.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Мета форуму – показати передусім Церкву, яка багата на різноманітні мирянські спільноти, організації та інституції, яка працює серед різних категорій людей у суспільстві.

Під час форуму проходитиме серія різних панельних дискусій: сучасні методи освіти та виховання, медіа і Церква, соціально-відповідальний бізнес, морально-етичні виклики і небезпеки, які ми спостерігаємо», – сказав отець Василь Білаш, голова Комісії у справах мирян УГКЦ.

Місце проведення: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ та Міжнародний виставковий центр.