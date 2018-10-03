этот материал доступен на русском

Католицький церковний рух Opus Dei відзначив своє 90-річчя

22:37, 03 жовтня 2018
Католицизм
2043 0
Рух Opus Dei відзначив своє 90-річчя / sib-catholic.ru

У вівторок, 2 жовтня, виповнилося 90 років Прелатурі Святого Хреста і Справі Божої («Opus Dei») — католицькому церковному руху, заснованому у1928 р. іспанським священиком Хосемарі Ескріва де Балагер, зарахованим до лику святих 6 жовтня 2002.

На цей час рух представлений у 80-ти країнах світу і налічує у своїх лавах близько 90 тисяч членів, повідомляє «Сибірська католицька газета» з посиланням на Vaticannews.

Приблизно 98% з їх числа — миряни, які прагнуть до святості через сумлінне виконання своїх повсякденних сімейних і професійних обов'язків, що творять, за словами св. Ескріви, «високу поезію з прозою буденності».

Рух «Opus Dei» діє через широку мережу своїх установ: шкіл, лікарень, університетів, центрів професійної підготовки, а також культурних і благодійних фондів, центрів з підготовки до шлюбу і надання допомоги сім'ям. У 1982 р. Папа Іоанн Павло II присвоїв йому статус персональної прелатури. На цей час прелатуру очолює третій за рахунком наступник св. Хосемарі Ескріви, іспанський священик Фернандо Окаріс Бран'я.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter