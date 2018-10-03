Католицький церковний рух Opus Dei відзначив своє 90-річчя

У вівторок, 2 жовтня, виповнилося 90 років Прелатурі Святого Хреста і Справі Божої («Opus Dei») — католицькому церковному руху, заснованому у1928 р. іспанським священиком Хосемарі Ескріва де Балагер, зарахованим до лику святих 6 жовтня 2002.

На цей час рух представлений у 80-ти країнах світу і налічує у своїх лавах близько 90 тисяч членів, повідомляє «Сибірська католицька газета» з посиланням на Vaticannews.

Приблизно 98% з їх числа — миряни, які прагнуть до святості через сумлінне виконання своїх повсякденних сімейних і професійних обов'язків, що творять, за словами св. Ескріви, «високу поезію з прозою буденності».

Рух «Opus Dei» діє через широку мережу своїх установ: шкіл, лікарень, університетів, центрів професійної підготовки, а також культурних і благодійних фондів, центрів з підготовки до шлюбу і надання допомоги сім'ям. У 1982 р. Папа Іоанн Павло II присвоїв йому статус персональної прелатури. На цей час прелатуру очолює третій за рахунком наступник св. Хосемарі Ескріви, іспанський священик Фернандо Окаріс Бран'я.