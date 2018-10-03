Біограф Папи Римського розповів про побут Глави РКЦ

Швейцарський журналіст, письменник, біограф Арно Біда розповів, що Папа Римський живе досить просто.

Про це, як повідомляє Newsone.ua, він розповів в інтерв'ю Олесі Бацман в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Біди, після обрання Папа відмовився жити в апартаментах, що виходять на площу Святого Петра у Ватикані.

"У цих кімнатах багато дорогих меблів, золота на стінах - твори Мікеланджело й Рафаеля, старовинна обстановка, вартість якої не піддається оцінці. Він сказав: "ні, у жодному разі". Відразу після обрання лімузин чекав його біля Сикстинської капели. А він поїхав на автобусі в невеликий пансіон Святого Марка, і заявив, що хоче там жити. І він живе на другому поверсі цього будинку для священиків і черниць похилого віку, у невеличкій кімнаті, яку можна назвати junior suite. Спальня та невеликий кабінет. Його охороняють двоє швейцарських гвардійців. Мені пощастило кілька разів обідати на першому поверсі пансіону.

Я бачив, як Папа сам накладає собі салати, сам розігріває пасту в мікрохвильовці. Зовсім по-простому", - розповів письменник.