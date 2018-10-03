У Дніпрі на виставці покажуть реліквії єпископа УГКЦ Андрея Шептицького

Сьогодні, 4 жовтня, у Дніпрі відкриється виставка, присвячена єпископу УГКЦ, митрополиту Галицькому та меценату Андрею Шептицькому.

Як повідомляє "Дніпроград" з посиланням на сторінку заходу у Facebook, виставка - це спільна робота Львівського музею історії релігії, музею Митрополита Андрея Шептицького Львівської архієпархії УГКЦ та приватної колекції "Студіон".

Як зазначається, дніпрянам будуть представлені найцікавіші експонати, справжні реліквії, аби повніше і глибше розкрити постать Шептицького.

«Виставка вперше покидає межі Львова. Вона мандрує до нашого міста Дніпро на Січеславщині. Її варто відвідати», - підкреслив унікальність музейного проекту учасник історично-дослідницького клубу "Перисічень" та член і один з ініціаторів заснування Піклувальної Ради Меморіального будинку-музею академіка Яворницького Юрій Фоменко на своїй сторінці у Facebook.

Виставка відкриється у Меморіальному будинку-музеї академіка Яворницького. Відкриття о 16.00. Експозиція триватиме до 10 грудня за графіком роботи музею.