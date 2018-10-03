Католики в Україні ініціюють #rosarychallenge, щоб молитися за єдність Церкви

Католики в Україні підтримали прохання Папи Франциска про посилену молитву.

Сестра Едіта Марія Улман із Місійного Згромадження Сестер Служниць Святого Духа з Хмельницького ініціювала #RosaryChallenge у відповідь на цей заклик. Приєднатися до ініціативи запрошені всі люди доброї волі, незалежно від конфесійної приналежності, повідомляє "Католицький медіа-центр".

#RosaryChallenge – це знак єдності людей у бажанні перемагати зло добром, конкретними вчинками милосердя.

Умови #RosaryChallenge, які учасники передають своїм друзям у соцмережі Facebook та Instagram:

1. Молитва за єдність Церкви – принаймні один десяток Розарію щодня (1 «Отче наш» + 10 «Богородице Діво»).

2. Добрий учинок.

3. Відео (фото) особистого Розарію.

4. Запрошення для трьох друзів.

Ця ініціатива католиків в Україні – знак солідарності з Папою Франциском, який просить усіх вірних світу молитися, «щоби Пречиста Діва Марія взяла Церкву під Свій покров, щоб захистила її від напастей лукавого, великого обвинувача, і допомагала їй дедалі більше усвідомлювати провини, помилки та зловживання, вчинені сьогодні й колись, і без вагань боротись, аби зло не перемогло».