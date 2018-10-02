Видано тлумачення «Отче наш», яке може належати авторству святого Франциска Ассізького

В італійському видавництві «Сан Паоло» вийшло двомовне «Тлумачення на ʺОтче нашʺ», приписуване святому Франциску Ассізькому.

Куратор видання – французький дослідник Домінік Пуарель, повідомляє Vatican News.

У передмові до тексту зазначається, що його характеризує «безпрецедентний метод екзегези, який перетворює тлумачення на своєрідне театральне дійство, у якому Сам Христос звертається до вірних і суворо викриває їх, оскільки своїми справами вони зраджують вимовлені ними слова ʺОтче нашʺ».

Крім того, зазначається у передмові, у тексті твердий осуд чергується з проявами найбільшої м'якості. Саме це наводить на думку про авторство тексту, оскільки відповідає описам перших агіографів святого Франциска.