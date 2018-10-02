Католицькі єпископи побоюються, що доступ до репродуктивних технологій легалізує сурогатне материнство

Католицька Церква у Франції бере активну участь у громадських дебатах навколо перегляду закону в галузі біоетики.

До кінця поточного року французький парламент повинен ухвалити новий закон, повідомляє Радіо Ватикану.

Єпископи помісної Католицької Церкви виступили з заявою, в якій підкреслюється, що дітонародження є «невіддільною частиною гідності людської особистості». Тому воно не може бути предметом виробництва, торгівлі або інструменталізації. У заяві ієрархів згадуються такі проблеми, як надлишкова кількість ембріонів, використання донорів, розвиток ліберальної євгеніки.

Єпископи підкреслюють необхідність забезпечити «вищий інтерес дитини»: «Дитина має бути бажаною, і її благо має ставитися вище блага дорослих».

Католицька Церква у Франції застерігає від ризиків, пов'язаних із доступом жінок до репродуктивних технологій. Це, на їх думку, призведе до легалізації сурогатного материнства.

«Науковий прогрес у поєднанні з короткостроковими індивідуальними інтересами, - стверджують єпископи, - не можуть виправдати створення суспільства, позбавленого братства й уваги до найбільш слабким».