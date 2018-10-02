У Ватикан на Синод вперше приїдуть два єпископи з КНР

Вперше на Синод приїдуть два єпископи з КНР: їх участь стала можливою завдяки підписанню Тимчасової угоди між Святим Престолом і Китаєм.

Як повідомляє Радіо Ватикану, у Залі друку Святого Престолу 1 жовтня відбулася презентація XV Генеральній асамблеї Синоду єпископів. Генеральний секретар Синоду кардинал Лоренцо Балдісері повідомив, що в асамблеї візьмуть участь 267 ієрархів. 34 молодих людей у віці від 18 до 29 років будуть присутні як слухачі.

У ході прес-конференції був представлений також документ «Керівництво з проведення асамблей Синоду й щодо діяльності Генерального секретаріату Синоду єпископів», складений відповідно до 26-ої статті апостольської конституції Папи Римського «Episcopalis communio».