Папа Римський закликав не ділити людей на "своїх" і "чужих"

Папа Римський закликав слідувати Христу, переставши мислити категоріями "друг-ворог", "ми-вони", "свій-чужий", оскільки Бог проявляє Себе і діє несподіваним чином і через людей, які можуть не належати до нашого кола.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Папа Римський сказав, що слід вчитися в Іісуса "бути уважнішими до автентичності добра, краси та істини, які відбуваються, а не до імені й походженням того, хто їх здійснює, продовжив Папа. Ми маємо прагнути, наслідуючи Іісуса, бути відкритими до свободи Духа Божого, Який у Своїй дії не обмежений ніякими перешкодами".

Папа застеріг від «боязні конкуренції», властивої християнським громадам усіх часів, не виключаючи нашого часу.

«Це форма самореференції. Більш того, саме в цьому криється корінь прозелітизму. Церква росте не через прозелітизм, вона зростає через залучення, тобто через свідчення, дане людям силою Святого Духа», - сказав він.