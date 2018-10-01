Архієпископ Парижа підтримав створення парламентської комісії з розслідування випадків педофілії у Церкві

Кілька французьких католиків закликали до створення парламентської комісії з розслідування, щоб пролити світло на злочини у французькій Церкві.

Як повідомляє France 24, архієпископ Парижа підтримав цю ініціативу.

«Сьогодні в нашій країні католицька Церква повторює слова Папи без серйозної ініціативи з розслідування злочинів», - йдеться у повідомленні католиків.

Архієпископ Парижа, митрополит Мішель Опеті, підтримав створення парламентської комісії з розслідування, щоб пролити світло на сексуальні злочини проти неповнолітніх.

«Чому б і ні! Національна комісія незалежних експертів була створена Конференцією єпископів Франції у 2016 році. Але якщо цього недостатньо, ми повинні зробити щось ще», — зазначив Мішель Опеті.

При цьому, єпископ відкидає ідею про те, що випадки педофілії у Католицькій Церкві пов'язані з самотністю священиків.

Раніше комісія проти педофілії Папи Римського Франциска попередила, що боротьба з жорстоким поводженням з дітьми повинна стати "пріоритетом" католицької Церкви.