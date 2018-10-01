Глава УГКЦ візьме участь у Папському Синоді

Глава Української Греко-Католицької Церкви 6 жовтня у Римі візьме участь у XV Звичайній загальній асамблеї Синоду єпископів на тему «Молодь, віра та розпізнавання покликання».

У роботі Асамблеї візьме також участь владика Браєн (Байда), якого Синод єпископів УГКЦ обрав делегатом від УГКЦ, повідомляє сайт УГКЦ.

«Через кілька днів я відбуваю до Рима, аби взяти участь у Папському Синоді, на який Святіший Отець скликає єпископів з усього світу. Ми шукатимемо спосіб, як нам найкраще сьогодні свідчити віру та передати її молодим людям. Роздумуватимемо, як нам сьогодні не соромитися нашого Спасителя перед цим родом прелюбодійним і грішним», – повідомив глава УГКЦ під час 23-ї Міжнародної прощі вервиці в Погоні на Прикарпатті 30 вересня.

У проповіді під час літургії глава УГКЦ попросив помолитися за папу Франциска. «У ці останні дні я мав нагоду з ним молитися і він закликав усю Вселенську Церкву в жовтні молитися на вервиці. Ми знаємо, як сьогодні з усіх усюд диявол особисто атакує Святішого Отця. Він потребує нашої молитви, нашої допомоги, солідарності та єдності. А хто, як не ми, Українська Греко-Католицька Церква, що донині на своєму тілі носить рани мучеництва за вірність наступнику апостола Петра, маємо на це відповісти», – відзначив предстоятель УГКЦ.