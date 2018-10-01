Папа Римський закликав поліцейських прийти на допомогу тим, хто змушений починати з нуля

У день святого Архангела Михаїла, покровителя сил правопорядку, Папа Римський зустрівся у ватиканському Залі Павла VI з сімома тисячами представників Італійської асоціації державної поліції з нагоди 50-річчя від дня її заснування.

У зверненні до поліцейським Папа Римський зазначив, що сучасне суспільство особливо потребує тих, хто може прийти на допомогу найбільш уразливим, повідомляє Радіо Ватикану.

"Всяка несправедливість вражає насамперед найбідніших, тих, кого з різних причин можна назвати 'останніми'. Останні в нашому світі – це ті, хто покидають свої землю через війну та злидні, хто в новій ситуації змушені починати з нуля. Останні – це ті, хто втратив будинок і роботу, кому важко утримувати сім'ю; це хворі й знедолені, жертви несправедливості й наруги. Ви близькі до них, коли запобігти злочину та залучаєте до відповідальності винуватців насильства й обману; коли жертвуєте часом і силами заради виховання молоді й охорони шкіл, коли захищаєте вулиці та художню спадщину; коли організуєте конференції і сприяєте більш активній і свідомій громадянській позиції», – підкреслив Папа.

Він висловив вдячність членам італійської асоціації за їх участь у соціальному житті.