Папа Римський закликав на вервиці молитися за Церкву, щоб захистити її від диявола

Папа закликає у жовтні молитися на вервиці за Церкву.

Ватиканський прес-центр повідомив про заклик Папи Франциска до всіх вірних протягом жовтня щодня молитися на вервиці за Церкву, пише Vatican News.

«Святіший Отець вирішив запросити всіх вірних в усьому світі щодня молитися вервицю протягом усього Марійського місяця жовтня, і, таким чином, єднаючись як Божий люд в сопричасті й покаянні, просити Пречисту Діву Марію та Архангела Михаїла захистити Церкву від диявола, який завжди намагається відділити нас від Бога і розділити нас». Про це йдеться в повідомленні Ватиканського прес-центру, опублікованому в суботу, 29 вересня.

В ньому зазначається, що напередодні свого візиту до Балтійських країн Папа Франциск звернувся з проханням до о. Фредеріка Форноса, Т.І., директора Всесвітньої мережі молитви в наміренні Папи, поширити цей заклик серед вірних, запрошуючи їх завершувати молитву на вервиці давнім Марійським благанням «Під Твою милість» та молитвою до св. Архангела Михаїла, що захищає нас і допомагає в боротьбі зі злом.

Під час ранкової Святої Меси в каплиці «Дому Святої Марти» 11 вересня 2018 р., Папа Франциск наголосив, що молитва – це сильна зброя проти диявола, «великого обвинувача», «що блукає світом, шукаючи, кого б звинуватити». Тільки молитва може його перемогти. В заяві зазначається, що Східні Отці та святі всіх християнських традицій радили в хвилини духовної тривоги шукати захисту під покровом Пречистої Діви Марії, промовляючи молитву «Під Твою милість»:

«Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина Чиста й Благословенна».

«Папа Франциск просить усіх вірних світу, – читаємо далі в повідомленні, – молитися словами цього прохання, щоб Пречиста Діва Марія взяла Церкву під Свій покров, щоб захистила її від напастей лукавого, великого обвинувача, і, одночасно, допомагала їй дедалі більше усвідомлювати провини, помилки й зловживання, вчинені в теперішньому і в минулому, та без жодного вагання боротися, аби зло не перемогло».

Папа Франциск висловив також прохання протягом усього місяця жовтня після молитви на вервиці проказувати молитву до св. Архангела Михаїла, яку уклав Папа Лев ХІІІ:

«Святий Михаїле, Архангеле, захищай нас у боротьбі: будь нашим захисником проти напастей і підступів диявольських. Покірно просимо, нехай Бог його подолає і Ти, о Князю Небесного Воїнства, Божою силою скинь у пекло сатану і злих духів, що блукають світом для знищення душ. Амінь».