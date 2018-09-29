У Львові пройде загальноміська вервиця УГКЦ

Вулицями Львова 7 жовтня пройде вже традиційна загальноміська Вервиця УГКЦ, на яку запрошені духовенство, миряни, громадські та релігійні організації, представники влади, освітнього і культурного середовища міста, і всі люди доброї волі.

Молитовна хода розпочнеться біля храму Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22), пройде центральними вулицями міста і завершиться в підніжжі пам’ятника праведного митрополита Андрея. Про це повідомляє "Католицький оглядач".