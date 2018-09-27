Український католицький університет проведе дискусію, присвячену місії жінки у Церкві
10:14, 27 вересня 2018Католицизм
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У Львові проведуть дискусію «Жінка в Церкві: функції, місія, служіння» / religion.in.ua
Сьогодні, 27 вересня, у Львові у Парковій аудиторії Центру Шептицького Українського католицького університету (УКУ) відбудеться розмова-дискусія «Жінка в Церкві: функції, місія, служіння».
Про це повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Leopolis.news.
Захід відбудеться у партнерстві загальноміського проекту «Духовна велич Львова» та Духовно-пасторального відділу УКУ. Організатори вже оприлюднили імена спікерів і теми доповідей.
Серед тем дискусії: «Образ жінки у Святому Письмі»; «Служіння Життю як виклик, завдання, покликання»; «Жінка у Церкві: між міфами та реальністю».
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