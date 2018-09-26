Ватикан пояснив МЗС свою позицію щодо церковної ситуації в Україні

Комунікат Апостольської Нунціатури в Україні заявив що новина, розповсюджена МЗС України про підтримку Ватиканом автокефалії, потребує часткового виправлення.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті Нунціатури.

Частково виправляючи новину, яку вчора надало урядове джерело, де йдеться про зустріч між Архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем Відділу Відносин з Державами і паном Павлом Клімкіним, Міністром Закордонних Справ України, Апостольська Нунціатура в Україні заявила про те, що "ще раз підтверджує позицію, багаторазово висловлену Святим Престолом, для якого питання створення однієї Української Православної Помісної Церкви є внутрішнім питанням Православної Церкви, щодо якого Святий Престол не надавав та не має наміру будь-де надавати жодної оцінки".