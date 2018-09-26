У дрогобицькому костелі відкрили постійно діючу виставку ікон Пресвятої Богородиці

У вежі-дзвіниці храму Святого Варфоломія у Дрогобичі відкрито постійну виставку ікон Пресвятої Богородиці.

На виставці представлено ікони Пресвятої Богородиці та артефакти часів підпілля церкви у Дрогобичі, з-поміж яких — дві ікони Іісуса та Марії в українському однострої, які передані з дому покійного отця Івана Гринчишина. Про це повідомляє сайт Львівської архідієцезії РКЦ.

У відкритті 20 вересня узяв часть архієпископ Мечислав Мокшицький, представники духовенства Української Греко-Католицької Церкви й Української Автокефальної Православної Церкви. Також до заходу долучилися міський голова Дрогобича Тарас Кучма й Генеральний консул Республіки Польща у Львові Рафал Вольський.

Щоб обладнати приміщення для виставки, відремонтували вежу-дзвіницю.

На відкритті виступила хорова капела «Гаудеамус».

Захід відбувся у рамках відзначення 927-ї річниці від заснування Дрогобича.