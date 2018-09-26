Папа Римський пояснив причини підписання Тимчасової угоди з КНР

Папа Римський 26 вересня оприлюднив послання католикам Китаю і Вселенської Церкви, в якому пояснює причини підписання Тимчасової угоди з Китайською Народною Республікою про призначення єпископів: сприяння євангельського благовісту та досягнення єдності у католицькій громаді.

Як повідомляє Радіо Ватикану, Папа запевняє китайських католиків у своїй щоденній молитві та наголошує, що підписання угоди стало необхідною відповіддю на суперечливості, що приносять розбрат у сьогодення і майбутнє католицьких громад у Китаї.

Тимчасова угода є «плодом довгого та непростого інституційного діалогу між Святішим Престолом та урядовою владою Китаю, який був початий Іоанном Павлом II і продовжений Папою Бенедиктом XVI». Цей процес спрямований на реалізацію духовної та пастирської місії Церкви, а саме на «підтримку і просування євангельської проповіді, а також на досягнення і зміцнення повної і зримої єдності католицької громади в Китаї». І першим завданням було вирішення питання про призначення помісних єпископів – зберігачів справжності віри і гарантів церковної єдності.